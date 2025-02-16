Дед погибшего 6-летнего мальчика «воевал» с дочерью-травницей за поход внука к врачу

Дедушка шестилетнего мальчика, который скончался в Петербурге, сообщил, что выступал против методов народного лечения. Кирилл Иконенко многократно пытался убедить дочь и зятя показать внука врачу. Он уверен, что у ребёнка были проблемы с сердцем.

«У ребёнка сердце периодически билось чаще, чем нужно. Я не знаю, по каким причинам. На боль в груди он же не просто так жаловался», — сказал мужчина беседе с изданием 78.ru.

Пенсионер настоятельно советовал своей дочери и зятю отвести мальчика на медицинское обследование, но те отвечали, что будут просто следить за его состоянием. В итоге ребёнок так и не посетил врача. По словам собеседника издания, недоверие дочери к традиционной медицине и склонность к народным методам лечения возникли после её замужества. Убедить пару изменить мнение не удалось.

Последний раз внука он видел в пятницу, тогда он ему показался очень вялым.