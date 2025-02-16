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16 февраля, 14:08

Дед погибшего 6-летнего мальчика «воевал» с дочерью-травницей за поход внука к врачу

Дедушка погибшего в Петербурге 6-летнего мальчика был против народного лечения

Дедушка шестилетнего мальчика, который скончался в Петербурге, сообщил, что выступал против методов народного лечения. Кирилл Иконенко многократно пытался убедить дочь и зятя показать внука врачу. Он уверен, что у ребёнка были проблемы с сердцем.

«У ребёнка сердце периодически билось чаще, чем нужно. Я не знаю, по каким причинам. На боль в груди он же не просто так жаловался», — сказал мужчина беседе с изданием 78.ru.

Пенсионер настоятельно советовал своей дочери и зятю отвести мальчика на медицинское обследование, но те отвечали, что будут просто следить за его состоянием. В итоге ребёнок так и не посетил врача. По словам собеседника издания, недоверие дочери к традиционной медицине и склонность к народным методам лечения возникли после её замужества. Убедить пару изменить мнение не удалось.

Последний раз внука он видел в пятницу, тогда он ему показался очень вялым.

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Напомним, в Санкт-Петербурге умер шестилетний мальчик. Его родители были приверженцами нетрадиционной медицины. Они постоянно отказывались от помощи врачей, предпочитая лечить ребенка различными травяными отварами. Больше месяца мальчик жаловался на боли в груди и приступы, однако его лечили только настоями из мяты, крапивы и тмина. С рождения он не проходил никаких медицинских осмотров.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tetiana Volkonska

Александра Мышляева
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