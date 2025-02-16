Отец Pink Floyd выступит в СБ ООН с докладом по Украине по приглашению РФ
Полянский: Роджер Уотерс выступит в СБ ООН с докладом по Украине
Основатель культовой британской рок-группы Pink Floyd выступит в Совбезе ООН с речью об украинском конфликте в качестве приглашённого Россией докладчика. Об этом в личном телеграм-канале рассказал зампред постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
«В качестве приглашённого нами докладчика вновь выступит известный рок-музыкант и политический активист Роджер Уотерс. Его предыдущее выступление в СБ состоялось ровно два года назад, в феврале 2023 года, и вызвало огромный резонанс. Уверен, что и на этот раз оно будет запоминающимся!» — написал российский дипломат.
Ранее Роджер Уотерс назвал способ спасти Землю от разрушительных и кровопролитных международных конфликтов. По его мнению, для этого мировым лидерам достаточно всего лишь соблюдать состоящую из 30 положений декларацию прав человека, которая была подписана в Париже в 1948 году.
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