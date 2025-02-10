Попытки исключить Россию из гуманитарных организаций ООН негативно сказываются на их собственной работе. Такое мнение озвучил нашим коллегам из ТАСС постоянный представитель России при ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) Игорь Голубовский.

Он отметил, что западные санкции создают препятствия для международных организаций, которые не могут получать российские взносы.

«Исключение России имеет обратный эффект, так как наша помощь необходима для гуманитарных программ, особенно в условиях нехватки финансирования», — сказал дипломат.

Что касается сокращения финансирования со стороны США, Голубовский заявил, что это повлияет на ситуацию, но не стоит преувеличивать последствия. Дипломат отметил, что несмотря на недостатки и необходимость реформ в ООН, Россия считает международные организации важными для сотрудничества.

«США — важный игрок в международном развитии, и мы понимаем необходимость пересмотра направлений помощи», — добавил он.