Опубликован список военных, погибших при устроенном смертницей взрыве в Николаеве

Как уже писал Life.ru, взрыв произошёл после того, как женщина с хозяйственной сумкой подошла к группе военных. Тогда украинская полиция сообщила о гибели двух и ранении восьми человек. Журналисты узнали, что смертница таким образом отомстила за своего сына, который был насильно призван в украинскую армию и погиб в зоне боевых действий.