Опубликован список военных, погибших при устроенном смертницей взрыве в Николаеве
При взрыве в Николаеве погибли трое военных Центра противоминной деятельности
Жертвы смертницы в Николаеве. Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Центр противоминной деятельности
Трое украинских военнослужащих погибли в результате взрыва возле кафе в городе Николаеве на юге Украины, который устроила смертница. Данные уточнил Центр противоминной деятельности (Ukrainian Demining Services) в соцсетях и опубликовал имена.
Речь идёт о военнослужащих Вадиме Елисееве, Елене Ключниковой и Евгении Сирыке. Там назвали взрыв жестоким террористическим актом и призвали присоединиться к сбору денег для семей погибших.
Как уже писал Life.ru, взрыв произошёл после того, как женщина с хозяйственной сумкой подошла к группе военных. Тогда украинская полиция сообщила о гибели двух и ранении восьми человек. Журналисты узнали, что смертница таким образом отомстила за своего сына, который был насильно призван в украинскую армию и погиб в зоне боевых действий.