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16 февраля, 12:07
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Опубликован список военных, погибших при устроенном смертницей взрыве в Николаеве

При взрыве в Николаеве погибли трое военных Центра противоминной деятельности

Жертвы смертницы в Николаеве. Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Центр противоминной деятельности

Жертвы смертницы в Николаеве. Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Центр противоминной деятельности

Трое украинских военнослужащих погибли в результате взрыва возле кафе в городе Николаеве на юге Украины, который устроила смертница. Данные уточнил Центр противоминной деятельности (Ukrainian Demining Services) в соцсетях и опубликовал имена.

Речь идёт о военнослужащих Вадиме Елисееве, Елене Ключниковой и Евгении Сирыке. Там назвали взрыв жестоким террористическим актом и призвали присоединиться к сбору денег для семей погибших.

Как уже писал Life.ru, взрыв произошёл после того, как женщина с хозяйственной сумкой подошла к группе военных. Тогда украинская полиция сообщила о гибели двух и ранении восьми человек. Журналисты узнали, что смертница таким образом отомстила за своего сына, который был насильно призван в украинскую армию и погиб в зоне боевых действий.

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Андрей Бражников
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