Грамотная маскировка не помогла ВСУ скрыть миномёт от зоркого дроновода «Ахмата»

Операторы дронов спецназа «Ахмат» уничтожили хорошо замаскированные позиции ВСУ на Харьковском направлении. Отличилась группа Бати, рассказали глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Уничтожение миномёта. Видео © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»

«Разведывательный расчёт БПЛА выявил склад боеприпасов и замаскированную огневую позицию 82-мм автоматического миномета «Василёк». Координаты цели были незамедлительно переданы оператору FPV-дронов. Дальнейшие события вполне предсказуемы — точный удар разнёс укреплённую позицию», — сказано в публикации.

Место было усердно замаскировано бойцами ВСУ, однако внимательный российский дроновод заметил торчащий ствол оружия.