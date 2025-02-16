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16 февраля, 12:43

Умер шестикратный чемпион РСФС по вольной борьбе Алик Темираев

Алик Темираев. Обложка © VK / Министерство спорта РСО-Алания

Алик Темираев. Обложка © VK / Министерство спорта РСО-Алания

На 79-м году жизни скончался мастер спорта международного класса СССР по вольной борьбе, шестикратный чемпион РСФСР, многократный призёр чемпионатов СССР, полковник милиции Алик Темираев. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Северной Осетии.

«Гражданская панихида состоится 17 февраля в поселке Южный, улица Длинно-Долинская, 130», — добавили в пресс-службе ведомства.

Трёхкратный олимпийский призёр пловец Дмитрий Волков умер в возрасте 58 лет
Трёхкратный олимпийский призёр пловец Дмитрий Волков умер в возрасте 58 лет

Ранее Life.ru рассказывал, что бывший нападающий сборной Германии по хоккею Тобиас Эдер ушёл из жизни в возрасте 26 лет после длительной болезни. Он выступал за национальную команду Германии на разных уровнях, включая взрослую команду. На чемпионате мира 2024 года Эдер сыграл три матча и забил одну шайбу.

Александра Мышляева
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