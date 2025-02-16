Лавку с украинскими книгами по чёрной магии и «рогатыми» иконами требуют закрыть в Москве

«Сорок сороков» требует закрыть московский магазин «Ведьмин путь» с книгами украинских издательств, дьявольскими черепами, иконами с рогами и свечами в виде мужских половых органов. Как стало известно SHOT, полицейские совместно с правозащитной организацией нагрянули в лавку.

Лавка «Ведьмин путь». Видео © SHOT

В магазине открыто продают свечи в виде вырванных сердец, части мёртвых животных, сосуды для зелий, статуэтки дьяволов и бесов и иконы с рогами. Отдельная полка — свечи в виде мужского полового органа. «Украшали» московскую лавку пентаграммы, черепа, рога и кости.

Помимо прочего, активисты нашли книги украинских издательств. В частности, одна из них была отпечатана в Харькове. Все книги посвящены чёрной магии, оккультизму и прочему подобному. Полиция зафиксировала все товары и опросила продавца, который сразу после прихода активистов начал нервно кому-то звонить. Правозащитники будут добиваться закрытия лавки и привлечения хозяина по статье об оскорблении чувств верующих и за продажу порнографических предметов в виде мужского полового органа.