Жительница Запорожья пострадала при подрыве взрывоопасного предмета на трассе

При детонации взрывоопасного предмета на трассе в Васильевском округе Запорожской области пострадала местная жительница. Об этом проинформировали в пресс-службе СК РФ.

«Следователями СК России зафиксирован очередной факт вооружённой агрессии украинских боевиков, совершенный в отношении мирного населения Запорожской области. Так, в результате подрыва взрывоопасного предмета на трассе Васильевского муниципального округа произошло возгорание гражданского легкового автомобиля, в результате чего ранение получила женщина 1955 года рождения», — заявили в ведомстве.

Пострадавшая доставлена в больницу. В СК добавили, что осколки с места происшествия будут направлены на экспертизу, которая позволит установить вид взрывного устройства.

Об этом происшествии в личном телеграм-канале сообщал и глава Запорожской области Евгений Балицкий. Он назвал случившееся террористическим актом со стороны Киева.

«На Васильевской трассе в результате террористического акта со стороны киевской Украины пострадал гражданский автомобиль ВАЗ-2107. Ранения получила женщина 1955 года рождения — у неё открытый перелом предплечья. Пострадавшая доставлена в Васильевскую ЦРБ. Женщине оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал губернатор.