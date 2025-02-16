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16 февраля, 12:35

Жительница Запорожья пострадала при подрыве взрывоопасного предмета на трассе

Загоревшаяся от взрыва машина в Запорожской области. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

Загоревшаяся от взрыва машина в Запорожской области. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

При детонации взрывоопасного предмета на трассе в Васильевском округе Запорожской области пострадала местная жительница. Об этом проинформировали в пресс-службе СК РФ.

«Следователями СК России зафиксирован очередной факт вооружённой агрессии украинских боевиков, совершенный в отношении мирного населения Запорожской области. Так, в результате подрыва взрывоопасного предмета на трассе Васильевского муниципального округа произошло возгорание гражданского легкового автомобиля, в результате чего ранение получила женщина 1955 года рождения», — заявили в ведомстве.

Пострадавшая доставлена в больницу. В СК добавили, что осколки с места происшествия будут направлены на экспертизу, которая позволит установить вид взрывного устройства.

Об этом происшествии в личном телеграм-канале сообщал и глава Запорожской области Евгений Балицкий. Он назвал случившееся террористическим актом со стороны Киева.

«На Васильевской трассе в результате террористического акта со стороны киевской Украины пострадал гражданский автомобиль ВАЗ-2107. Ранения получила женщина 1955 года рождения — у неё открытый перелом предплечья. Пострадавшая доставлена в Васильевскую ЦРБ. Женщине оказывается вся необходимая медицинская помощь»,написал губернатор.

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Ранее Life.ru сообщал о взрыве в приходском доме церкви Святой Богородицы в Армении, в котором пострадал настоятель храма. У священнослужителя ожоги рук, ног и лица. Ему оказали первую помощь в местной больнице, но для необходимого лечения его пришлось госпитализировать в Национальный ожоговый центр в Ереване. Точные причины взрыва пока неизвестны.

Юрий Лысенко
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