Путин наградил медалями Пушкина троих казахстанцев за укрепление связей с РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалями Пушкина трёх граждан Казахстана, которые внесли весомый вклад в укрепление и расширение культурного партнёрства двух стран. Об этом сообщает посольство РФ в Астане.

«За вклад в развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между Россией и Казахстаном наградить медалью Пушкина», — сказано в тексте указа.

Госнаграды получили директор музея имени Анастасии Цветаевой в Павлодаре Ольга Григорьева, руководитель культурно-просветительского фонда «Старый Уральскъ» Геннадий Мухин и глава Городской универсальной библиотеки имени Александра Пушкина в Шымкенте Наталья Романова.