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16 февраля, 13:32

Путин наградил медалями Пушкина троих казахстанцев за укрепление связей с РФ

Ольга Григорьева, Геннадий Мухин, Наталья Романова. Обложка © Telegram / Посольство РФ в Казахстане

Ольга Григорьева, Геннадий Мухин, Наталья Романова. Обложка © Telegram / Посольство РФ в Казахстане

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалями Пушкина трёх граждан Казахстана, которые внесли весомый вклад в укрепление и расширение культурного партнёрства двух стран. Об этом сообщает посольство РФ в Астане.

«За вклад в развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между Россией и Казахстаном наградить медалью Пушкина», — сказано в тексте указа.

Госнаграды получили директор музея имени Анастасии Цветаевой в Павлодаре Ольга Григорьева, руководитель культурно-просветительского фонда «Старый Уральскъ» Геннадий Мухин и глава Городской универсальной библиотеки имени Александра Пушкина в Шымкенте Наталья Романова.

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Татьяна Миссуми
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