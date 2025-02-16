Затрофеили: Армия России обогнала ВС Британии по числу Javelin по вине ВСУ
Telegraph: У ВС РФ из-за провалов ВСУ больше ракет Javelin, чем у армии Британии
Российская армия располагает большим количеством американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, чем британская. Это связано с провалами ВСУ, бросающими оружие при отступлении, сообщают журналисты The Telegraph со ссылкой на источник.
«У российских военных, возможно, теперь ракет Javelin больше, чем у британской армии», — говорится в статье.
По словам автора статьи, украинские солдаты часто оставляют на поле боя дорогостоящие образцы вооружения НАТО. Например, один пусковой модуль ПТРК Javelin стоит более ста тысяч долларов США, отметил журналист. Источник сообщает, что оставленное оружие Североатлантического альянса в конечном итоге попадает в руки российских военных.
Но не только оружие теряют западные партнёры Незалежной. Ранее Life.ru сообщал, что в районе Великой Новосёлки на юге Донецкой Народной Республики бойцы Вооружённых сил России уничтожили группу иностранных наёмников, которые пытались пойти в атаку. Все они были ликвидированы, а на форме погибших была обнаружена символика ООН.
Telegram / Минобороны РФ