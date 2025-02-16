Российская армия располагает большим количеством американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, чем британская. Это связано с провалами ВСУ, бросающими оружие при отступлении, сообщают журналисты The Telegraph со ссылкой на источник.

«У российских военных, возможно, теперь ракет Javelin больше, чем у британской армии», — говорится в статье.

По словам автора статьи, украинские солдаты часто оставляют на поле боя дорогостоящие образцы вооружения НАТО. Например, один пусковой модуль ПТРК Javelin стоит более ста тысяч долларов США, отметил журналист. Источник сообщает, что оставленное оружие Североатлантического альянса в конечном итоге попадает в руки российских военных.