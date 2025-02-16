Всё сначала: Президент Финляндии огласил странную альтернативу плану Трампа
Президент Финляндии Стубб представил свою концепцию решения конфликта на Украине
Президент Финляндии Александр Стубб предложил трёхступенчатую концепцию урегулирования конфликта на Украине вместо плана американского лидера Дональда Трампа. Он предполагает дальнейшее вооружение Незалежной и введение новых санкций против РФ, то есть, по сути, – продолжение противостояния. Огласил свой план политик на Мюнхенской конференции по безопасности.
Первый этап. Он включает предварительные переговоры, на которых основное внимание будет уделено укреплению позиции Украины, что предполагает её вооружение и ужесточение санкционного давления на Россию.
Второй этап. Тут предполагается достижение перемирия, которое не следует путать с началом мирного процесса. Президент отметил, что контроль за перемирием планируется возложить на международных наблюдателей, а также можно рассмотреть обмен пленными.
Третий этап. Он будет сосредоточен на мирных переговорах, где обсудят вопросы территорий и безопасности Украины. Однако вопросы о членстве Киева в НАТО и ЕС не должны подниматься, так как их решения будут исходить от самих граждан. Потенциальное присоединение Украины к альянсу станет значительным сдерживающим фактором для России.
Помимо этого, финский президент Стубб выразил надежду, что Незалежная по окончании конфликта не столкнётся с судьбой Финляндии, которая после Второй мировой войны потеряла части территории и суверенитет.
Ранее план по урегулированию украинского конфликта представил президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности. Политик назвал свою разработку «плана Маршалла» отличной идеей. Напомним, что это программа помощи Европе после Второй мировой войны. План предложил американский государственный секретарь США при Гарри Трумэне – Джордж Маршалл в 1947 году.
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