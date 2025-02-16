Президент Финляндии Александр Стубб предложил трёхступенчатую концепцию урегулирования конфликта на Украине вместо плана американского лидера Дональда Трампа. Он предполагает дальнейшее вооружение Незалежной и введение новых санкций против РФ, то есть, по сути, – продолжение противостояния. Огласил свой план политик на Мюнхенской конференции по безопасности.

Первый этап. Он включает предварительные переговоры, на которых основное внимание будет уделено укреплению позиции Украины, что предполагает её вооружение и ужесточение санкционного давления на Россию.

Второй этап. Тут предполагается достижение перемирия, которое не следует путать с началом мирного процесса. Президент отметил, что контроль за перемирием планируется возложить на международных наблюдателей, а также можно рассмотреть обмен пленными.

Третий этап. Он будет сосредоточен на мирных переговорах, где обсудят вопросы территорий и безопасности Украины. Однако вопросы о членстве Киева в НАТО и ЕС не должны подниматься, так как их решения будут исходить от самих граждан. Потенциальное присоединение Украины к альянсу станет значительным сдерживающим фактором для России.

Помимо этого, финский президент Стубб выразил надежду, что Незалежная по окончании конфликта не столкнётся с судьбой Финляндии, которая после Второй мировой войны потеряла части территории и суверенитет.