«Тигры не любят других кошек»: Уссурийские десантники превратили в пепел украинский Leopard
Отряд БПЛА ВДВ уничтожил танк Leopard в Курской области
Беспилотный авиационный отряд Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения уничтожил германский танк Leopard ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в телеграм-канале военной группы.
ВС РФ поразили очередной «Леопард» ВСУ. Видео © Telegram / 83 Уссурийская
Операторы дронов, работающие на оптоволоконной связи в составе группировки «Север», в процессе отражения попытки ВСУ провести ротацию под прикрытием танка выявили, поразили и уничтожили Leopard, а также бронеавтомобиль HMMWV и КамАЗ.
«Тигры очень не любят, когда на их территорию пытаются вторгнуться другие представители кошачьих со своими шакалами. Отрядом БПЛА «Тигры» в ходе отражения попытки противника провести ротацию под прикрытием танка поражена и уничтожена техника неонацистских формирований: немецкий танк «Леопард», бронеавтомобиль Humvee и КамАЗ», — говорится в сообщении отряда. Там добавили, что от экипажа машин и «мокрого места не осталось».
Ранее Life.ru сообщал, что российские морпехи 810-й бригады устроили засаду и нанесли сокрушительный удар по украинскому конвою, движущемуся вглубь Курской области. Командир гаубичного взвода с позывным Гром рассказал, что сначала солдаты ВС РФ заняли позицию, откуда заметили колонну ВСУ. Они открыли огонь, подбив танк, что привело к остановке всей цепочки.
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