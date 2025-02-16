«Тигры не любят других кошек»: Уссурийские десантники превратили в пепел украинский Leopard

Беспилотный авиационный отряд Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения уничтожил германский танк Leopard ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в телеграм-канале военной группы.

ВС РФ поразили очередной «Леопард» ВСУ. Видео © Telegram / 83 Уссурийская

Операторы дронов, работающие на оптоволоконной связи в составе группировки «Север», в процессе отражения попытки ВСУ провести ротацию под прикрытием танка выявили, поразили и уничтожили Leopard, а также бронеавтомобиль HMMWV и КамАЗ.

«Тигры очень не любят, когда на их территорию пытаются вторгнуться другие представители кошачьих со своими шакалами. Отрядом БПЛА «Тигры» в ходе отражения попытки противника провести ротацию под прикрытием танка поражена и уничтожена техника неонацистских формирований: немецкий танк «Леопард», бронеавтомобиль Humvee и КамАЗ», — говорится в сообщении отряда. Там добавили, что от экипажа машин и «мокрого места не осталось».