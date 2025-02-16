Под Ульяновском автобус съехал в кювет на трассе, пострадали двое детей

Прокуратура Новоспасского района начала проверку после аварии в Ульяновской области. ДТП произошло 16 февраля на 841 километре федеральной трассы М5 «Урал». Автобус с прицепом «Фиат Дукато» выехал в кювет. В результате происшествия трёх человек, включая двоих детей, доставили в больницу. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Несколько человек, в том числе дети, пострадали в результате аварии. Обложка © Telegram / Прокуратура Ульяновской области

«Ход данной проверки и мероприятия, реализуемые следственными органами, находятся на контроле прокуратуры Ульяновской области», — говорится в сообщении.

В ходе проверки прокуратура выяснит возможные причины и обстоятельства, которые поспособствовали аварии. Проверка будет включать в себя анализ состояния дорожного покрытия, оценку соблюдения ПДД всеми участниками аварии и проверку работы дорожных и экстренных служб. Особое внимание уделят аспектам безопасности перевозки несовершеннолетних.