Под Ульяновском автобус съехал в кювет на трассе, пострадали двое детей
В Ульяновской области автомобиль «Фиат Дукато» выехал в кювет. Обложка © Telegram / Прокуратура Ульяновской области
Прокуратура Новоспасского района начала проверку после аварии в Ульяновской области. ДТП произошло 16 февраля на 841 километре федеральной трассы М5 «Урал». Автобус с прицепом «Фиат Дукато» выехал в кювет. В результате происшествия трёх человек, включая двоих детей, доставили в больницу. Об этом сообщили в региональном ведомстве.
Несколько человек, в том числе дети, пострадали в результате аварии. Обложка © Telegram / Прокуратура Ульяновской области
«Ход данной проверки и мероприятия, реализуемые следственными органами, находятся на контроле прокуратуры Ульяновской области», — говорится в сообщении.
В ходе проверки прокуратура выяснит возможные причины и обстоятельства, которые поспособствовали аварии. Проверка будет включать в себя анализ состояния дорожного покрытия, оценку соблюдения ПДД всеми участниками аварии и проверку работы дорожных и экстренных служб. Особое внимание уделят аспектам безопасности перевозки несовершеннолетних.
Ранее Life.ru сообщал о ДТП во Владимирской области с участием грузовика, перевозившего гробы. В результате инцидента тела, предназначенные для кремации в Нижнем Новгороде, оказались разбросаны по федеральной трассе М-7 «Волга». По данным МВД, водитель не соблюдал боковой интервал и столкнулся с легковым автомобилем Lada Granta, когда мимо проезжала другая фура.