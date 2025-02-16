Звезда сериала «Кто в доме хозяин?» рассказала, как спорт и диета берегут её фигуру

Звезда ситкома «Кто в доме хозяин?» 48-летняя Анна Невская рассказала о том, как ей удаётся сохранять идеальную фигуру. По словам актрисы секрет в том, чтобы регулярно заниматься спортом и прислушиваться к своему организму.

Артистка призналась, что не даёт себе поблажек, если у неё есть свободное от съёмок время. А вот когда рабочий график плотный, она позволяет себе иногда пропускать тренировки. При этом ей не приходится заставлять себя заниматься спортом — она искренне любит тренироваться, ведь это не только хорошо сказывается на физической форме, но также успокаивает нервы и приводит в порядок мысли.

Также Невская следит за питанием и придерживается средиземноморской диеты с большим количеством овощей, салатов, зелени, рыбы и птицы. При этом ест она небольшими порциями.

«Главное, ничего себе не запрещать — организм и сам поймёт, что ему нужно, а что нет», — поделилась она в беседе с Леди Mail.

Невская привела пример такого подхода. Так, после нервных ситуаций, у неё возникает желание нажарить дома блинов и объесться ими. Однако к концу готовки актриса понимает, что желание пропало. Этот способ она у кого-то подслушала, а в его эффективности убедилась на собственном опыте.