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16 февраля, 16:13

Звезда сериала «Кто в доме хозяин?» рассказала, как спорт и диета берегут её фигуру

Актриса Невская: Не нужно себе ничего запрещать, организм сам поймёт что нужно

Актриса Анна Невская. Обложка © Telegram/AnnaNevskyaArt

Актриса Анна Невская. Обложка © Telegram/AnnaNevskyaArt

Звезда ситкома «Кто в доме хозяин?» 48-летняя Анна Невская рассказала о том, как ей удаётся сохранять идеальную фигуру. По словам актрисы секрет в том, чтобы регулярно заниматься спортом и прислушиваться к своему организму.

Артистка призналась, что не даёт себе поблажек, если у неё есть свободное от съёмок время. А вот когда рабочий график плотный, она позволяет себе иногда пропускать тренировки. При этом ей не приходится заставлять себя заниматься спортом — она искренне любит тренироваться, ведь это не только хорошо сказывается на физической форме, но также успокаивает нервы и приводит в порядок мысли.

Также Невская следит за питанием и придерживается средиземноморской диеты с большим количеством овощей, салатов, зелени, рыбы и птицы. При этом ест она небольшими порциями.

«Главное, ничего себе не запрещать — организм и сам поймёт, что ему нужно, а что нет», — поделилась она в беседе с Леди Mail.

Невская привела пример такого подхода. Так, после нервных ситуаций, у неё возникает желание нажарить дома блинов и объесться ими. Однако к концу готовки актриса понимает, что желание пропало. Этот способ она у кого-то подслушала, а в его эффективности убедилась на собственном опыте.

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Ранее врач Елена Резник назвала средиземноморскую диету ключом к здоровому сердцу. Она посоветовала добавить в рацион побольше фруктов, овощей, орехов, рыбы и цельнозерновых продуктов, а также льняное и оливковое масло. А вот жирного и копчёного лучше отказаться, как и от сладкого с солёным.

Юрий Лысенко
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