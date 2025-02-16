В Госдуме тремя словами описали отношения России и США

Депутат Госдумы Мария Бутина сообщила, что в отношениях между Россией и США начался период аккуратных надежд. Она отметила, что предпринятые меры создают предпосылки для потенциальных позитивных изменений в будущем, хотя в настоящее время речь идёт только о диалоге.

«Я бы окрестила сегодняшние отношения периодом аккуратных надежд. Действительно, шаги, предпринятые Дональдом Трампом, дают возможность думать о каких-то изменениях в наших отношениях и даже потеплении. Но пока речь идёт о разговоре», — отметила Бутина в беседе с NEWS.ru.

Она отметила, что окончательные оценки перспектив двусторонних отношений станут возможными лишь после личной встречи руководителей двух стран. По её мнению, именно в этот момент станет понятно, насколько президент США готов выполнять свои обязательства.