«Увидела страшную картину»: Соседка поведала детали избиения дедушки из-за кошек в Москве
Соседка сообщила, что убийца пенсионера в Москве был пьян и долго тормошил тело
Мужчина, который насмерть забил 78-летнего пенсионера из-за кормления кошек в московском дворе, в момент преступления был сильно пьян и не сразу понял, что потерпевший уже мёртв. Об этом рассказала kp.ru соседка, живущая в одной из ближайших многоэтажек.
«Я живу в соседнем доме и сразу рванула во двор. Когда прибежала, увидела страшную картину: на земле лежит дедушка, которого тормошит Олег. Я оттолкнула его, но старик уже не подавал признаков жизни. Олег был пьяный, ходил кругами и бубнил: «Я его не трогал, он сам», — поделилась она.
Пенсионер жил один и последние десять лет не общался со своими родственниками. По словам знакомых, у него остались взрослые дочери, с которыми сейчас пытаются выйти на связь, чтобы сообщить трагическую новость о смерти отца.
Напомним, в Москве 48-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения до смерти избил 78-летнего пенсионера за то, что тот кормил бездомных кошек во дворе. Убийцу отпустили после допроса, что вызвало возмущение среди соседей, они требуют заслуженного для него наказания. Пожилой мужчина, предположительно, скончался от сердечного приступа сразу после избиения.
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