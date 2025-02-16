«Увидела страшную картину»: Соседка поведала детали избиения дедушки из-за кошек в Москве

Мужчина, который насмерть забил 78-летнего пенсионера из-за кормления кошек в московском дворе, в момент преступления был сильно пьян и не сразу понял, что потерпевший уже мёртв. Об этом рассказала kp.ru соседка, живущая в одной из ближайших многоэтажек.

«Я живу в соседнем доме и сразу рванула во двор. Когда прибежала, увидела страшную картину: на земле лежит дедушка, которого тормошит Олег. Я оттолкнула его, но старик уже не подавал признаков жизни. Олег был пьяный, ходил кругами и бубнил: «Я его не трогал, он сам», — поделилась она.

Пенсионер жил один и последние десять лет не общался со своими родственниками. По словам знакомых, у него остались взрослые дочери, с которыми сейчас пытаются выйти на связь, чтобы сообщить трагическую новость о смерти отца.