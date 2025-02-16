Психолог должен работать с ребёнком ещё с момента зачатия, считает психолог

Психологов необходимо привлекать к работе с семьёй, когда пара готовится стать родителями. Именно с момента зачатия нужно отслеживать психологическую атмосферу в доме, чтобы потом не решать более сложные проблемы. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал клинический психолог Александр Федорович.

«Но это должно быть всё официально. Это значит, что у специалистов должно быть право привлекать родителей к решению этих вопросов. Не спрашивать их согласия, если специалист видит проблему, а у него должно быть право воспользоваться необходимостью привлечь родителей», — объяснил он.