Психолог должен работать с ребёнком ещё с момента зачатия, считает психолог
Эксперт Федорович: Психологи должны работать с детьми с момента зачатия
Психологов необходимо привлекать к работе с семьёй, когда пара готовится стать родителями. Именно с момента зачатия нужно отслеживать психологическую атмосферу в доме, чтобы потом не решать более сложные проблемы. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал клинический психолог Александр Федорович.
«Но это должно быть всё официально. Это значит, что у специалистов должно быть право привлекать родителей к решению этих вопросов. Не спрашивать их согласия, если специалист видит проблему, а у него должно быть право воспользоваться необходимостью привлечь родителей», — объяснил он.
Ранее психолог объяснила, до какого возраста можно переодеваться при детях. По её словам, обнажаться при своём ребёнке допустимо лишь до достижения им пяти лет. По достижении такого возраста малыш уже может сделать неправильные выводы о наготе родителей.
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