«Не демонизируем наготу»: Психолог объяснила, до какого возраста можно переодеваться при детях
Психолог Аныкина посоветовала родителям не переодеваться при детях с пяти лет
Дети с пяти лет начинают чувствовать смущение из-за обнажённого тела. Обложка © freepik
Единого правила о том, до какого возраста можно переодеваться при детях, не существует. Детский психолог Александра Аныкина в беседе с Life.ru рассказала, что отношение к телу и степени его закрытости индивидуальны для каждой семьи и зависят от убеждений, установок и даже религиозных взглядов родителей.
В возрасте от полутора до 3-4 лет ребёнок активно интересуется телом, изучает его и задаёт вопросы. В этот период важно не делать из тела тайну, а наоборот, объяснять, как оно устроено, и показывать, что это естественно и прекрасно.
Меж тем уже лет с двух мы объясняем ребёнку, какие правила существуют в обществе. Скажем, если дома можно бегать голышом, то когда приходят гости, мы надеваем трусики. Что на пляже люди не ходят обнажённые, что свои интимные места мы никому не показываем.
К 5-8 годам у детей появляется чувство стыда, и они начинают просить закрыть дверь в туалет или ванную. Это сигнал для родителей, что переодеваться при ребёнке другого пола не нужно. Психолог советует уважать границы несовершеннолетних: стучаться перед входом в ванную, отворачиваться, если им некомфортно, и учить уважать как свои, так и чужие границы.
«Таким образом мы и не демонизируем наготу, и учим ребёнка своим и чужим границам, уважению к телу и правилам, существующим в обществе», — заключила Аныкина.
Ранее эксперт назвал «тревожные звоночки», после которых нужно обратиться к школьному психологу. Среди таких он выделил проблемы со сном, беспричинную смену настроения, невозможность построить отношения со сверстниками, а также заикание, нервные тики, энурез, ночные кошмары и страх одиночества.