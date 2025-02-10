«Не демонизируем наготу»: Психолог объяснила, до какого возраста можно переодеваться при детях

Единого правила о том, до какого возраста можно переодеваться при детях, не существует. Детский психолог Александра Аныкина в беседе с Life.ru рассказала, что отношение к телу и степени его закрытости индивидуальны для каждой семьи и зависят от убеждений, установок и даже религиозных взглядов родителей.

В возрасте от полутора до 3-4 лет ребёнок активно интересуется телом, изучает его и задаёт вопросы. В этот период важно не делать из тела тайну, а наоборот, объяснять, как оно устроено, и показывать, что это естественно и прекрасно.

Меж тем уже лет с двух мы объясняем ребёнку, какие правила существуют в обществе. Скажем, если дома можно бегать голышом, то когда приходят гости, мы надеваем трусики. Что на пляже люди не ходят обнажённые, что свои интимные места мы никому не показываем. Александра Аныкина Детский психолог для родителей

К 5-8 годам у детей появляется чувство стыда, и они начинают просить закрыть дверь в туалет или ванную. Это сигнал для родителей, что переодеваться при ребёнке другого пола не нужно. Психолог советует уважать границы несовершеннолетних: стучаться перед входом в ванную, отворачиваться, если им некомфортно, и учить уважать как свои, так и чужие границы.

«Таким образом мы и не демонизируем наготу, и учим ребёнка своим и чужим границам, уважению к телу и правилам, существующим в обществе», — заключила Аныкина.