В национальном центре «Россия» прошёл мастер-класс «Рисуй как Кандинский»

Мастер-класс «Рисуй как Кандинский» прошёл в Национальном центре «Россия». О творчестве мастера посетителям НЦ «Россия» поведала аспирантка Школы дизайна Высшей школы экономики и автор проекта «(Не)критично: искусство, мода, культура» Вероника Никифорова.

Мастер-класс проводила художник-педагог Анна Русакова, выпускница художественного училища имени К. А. Савицкого. Для удобства участников процесс рисования транслировался на большие экраны. Ведущая комментировала каждый этап создания рисунка и делилась практическими советами. Все гости получили необходимый художественный инвентарь, а ассистенты-художники помогали как детям, так и взрослым в создании собственных картин в стиле абстракционизма.

Семейный мастер-класс состоялся в рамках просветительского проекта «Шедевры. Лучшее в России». Этот проект нацелен на воспитание чувства гордости за свою страну и укрепление культурных семейных ценностей, знакомство участников с творчеством российских художников в образовательной атмосфере.