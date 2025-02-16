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16 февраля, 19:20

В национальном центре «Россия» прошёл мастер-класс «Рисуй как Кандинский»

Мастер-класс «Рисуй как Кандинский» прошёл в Национальном центре «Россия». О творчестве мастера посетителям НЦ «Россия» поведала аспирантка Школы дизайна Высшей школы экономики и автор проекта «(Не)критично: искусство, мода, культура» Вероника Никифорова.

Мастер-класс проводила художник-педагог Анна Русакова, выпускница художественного училища имени К. А. Савицкого. Для удобства участников процесс рисования транслировался на большие экраны. Ведущая комментировала каждый этап создания рисунка и делилась практическими советами. Все гости получили необходимый художественный инвентарь, а ассистенты-художники помогали как детям, так и взрослым в создании собственных картин в стиле абстракционизма.

Семейный мастер-класс состоялся в рамках просветительского проекта «Шедевры. Лучшее в России». Этот проект нацелен на воспитание чувства гордости за свою страну и укрепление культурных семейных ценностей, знакомство участников с творчеством российских художников в образовательной атмосфере.

Премьера роуд-муви «Пути твои» прошла в Национальном центре «Россия»
Премьера роуд-муви «Пути твои» прошла в Национальном центре «Россия»

Ранее Life.ru сообщал, что мастер-классы пройдут и в рамках женского «Форума в большом городе», организованного VK. В мероприятии примут участие блогеры, медиаменеджеры и создатели контента. Событие станет площадкой для авторов, которые стремятся успешно реализовать себя в разных сферах жизни.

Обложка ©

ВК/Национальный центр «Россия»

Александра Мышляева
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