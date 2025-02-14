Премьера роуд-муви фильма «Пути твои» прошла в Национальном центре «Россия»

Картина посвящена путешествию трёх героев из Уфы в Донецк, чтобы передать военнослужащим гуманитарную помощь. Рассказчиком выступил актёр Илья Глинников, а компанию ему составили протоиерей Виктор Иванов и имам Хамза Хафизов. По дороге они посещают разные города, общаются с представителями религиозных общин и находят новые точки соприкосновения.

«Этот проект объединяет людей, разных не только культур, но и других религий. Когда человек возвращается из зоны специальной военной операции, пережив очень сильные эмоциональные потрясения, многие как раз именно в религии обращаются к духовным исканиям», — заявила по итогам кинопоказа статс-секретарь и замминистра обороны РФ Анна Цивилёва.