«Я стоял в сторонке»: Фигурист Галлямов объяснил, почему Мишина поднялась на пьедестал одна

Российский фигурист Александр Галлямов опоздал на награждение, которое состоялось после подведения итогов финала Гран-при России в Красноярске. Его партнёрша Анастасия Мишина, с которой спортсмен занял первое место, была вынуждена подняться на высшую ступень пьедестала в одиночестве.

В соцсетях спортсмен объяснил, что специально вышел позже, чтобы Мишина насладилась своим триумфом, который она точно заслужила.

«За 8 лет работы/жизни со мной Настя заслужила быть первой. Я стоял в сторонке и наблюдал за этим», — написал Галлямов.

Пара Мишина-Галлямов стали первыми среди спортивных пар, набрав в финале Гран-при за два выступления 231,95 балла. Серебряными призёрами стали Наталья Хабибуллин и Илья Княжук с 219,80 балла, а замкнули тройку лидеров и завоевали бронзу Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — у них 208,43 балла.