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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
16 февраля, 17:22

Подоляка: ВС РФ прорвали оборону ВСУ на Новопавловском направлении в ДНР

Армии России удалось прорвать оборону противника на Новопавловском направлении, зачистить периметр и закрепиться на позициях в образовавшемся к востоку от села Улаклы в ДНР кармане. Об этом сообщает военный обозреватель Юрий Подоляка в личном телеграм-канале.

«Российская армия зачистила карман ВСУ восточнее Улаклы. Часть солдат противника с боем прорвалась, часть погибла, кто-то попал в плен. Как обычно, впрочем. И не надоест же им», — говорится в его посте.

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На днях сообщалось об успехах ВС РФ в Харьковской области. Российские подразделения смогли зажать ВСУ между населёнными пунктами Двуречная и Западное. Если украинское командование не предпримет экстренных мер по выводу личного состава, то вражеская группировка рискует оказаться в полном окружении.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Юрий Лысенко
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