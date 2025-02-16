Подоляка: ВС РФ прорвали оборону ВСУ на Новопавловском направлении в ДНР
Армии России удалось прорвать оборону противника на Новопавловском направлении, зачистить периметр и закрепиться на позициях в образовавшемся к востоку от села Улаклы в ДНР кармане. Об этом сообщает военный обозреватель Юрий Подоляка в личном телеграм-канале.
«Российская армия зачистила карман ВСУ восточнее Улаклы. Часть солдат противника с боем прорвалась, часть погибла, кто-то попал в плен. Как обычно, впрочем. И не надоест же им», — говорится в его посте.
На днях сообщалось об успехах ВС РФ в Харьковской области. Российские подразделения смогли зажать ВСУ между населёнными пунктами Двуречная и Западное. Если украинское командование не предпримет экстренных мер по выводу личного состава, то вражеская группировка рискует оказаться в полном окружении.
Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio