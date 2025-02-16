На всей территории Орловской области объявлена ракетная опасность

Ракетную опасность объявили по всей Орловской области. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Внимание В Орловской области объявлена ракетная опасность!» — говорится в его посте.

Клычков призвал местных жителей спрятаться. Людям, которых оповещение застало дома, нужно укрыться в помещениях со сплошными стенами. Те, кто находится на улице, должны зайти в ближайшее здание или другое подходящее укрытие.