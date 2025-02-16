На всей территории Орловской области объявлена ракетная опасность
Ракетную опасность объявили по всей Орловской области. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«Внимание В Орловской области объявлена ракетная опасность!» — говорится в его посте.
Клычков призвал местных жителей спрятаться. Людям, которых оповещение застало дома, нужно укрыться в помещениях со сплошными стенами. Те, кто находится на улице, должны зайти в ближайшее здание или другое подходящее укрытие.
Ранее стало известно, что украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль на въезде в село Графовка в Белгородской области. В результате этой атаки погибли трое мирных жителей.
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