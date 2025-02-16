В Британии раскрыли схемы Киева по разворовыванию западных вооружений
Telegraph: Грузовики с западным оружием и техникой расхищают на Украине
Колонны грузовиков с западным оружием, военной техникой и деталями расхищают на территории Украины. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на собственный источник.
Собеседники издания рассказали о фактах коррупции на территории Украины при доставке военной помощи, полученной от Запада.
«Грузовики, везущие технику, время от времени пропадают, а партии транспортных средств прибывают в военные части без каких-либо деталей», — отмечается в материале.
Как сообщал Life.ru, глава киевского режима Владимир Зеленский не может предоставить объяснение, куда исчезли миллиарды долларов, которые США выделили на помощь Украине. Он утверждает, что украинская армия получила лишь 76 миллиардов долларов, что составляет меньше половины от заявленной США суммы.
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