Колонны грузовиков с западным оружием, военной техникой и деталями расхищают на территории Украины. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на собственный источник.

Собеседники издания рассказали о фактах коррупции на территории Украины при доставке военной помощи, полученной от Запада.

«Грузовики, везущие технику, время от времени пропадают, а партии транспортных средств прибывают в военные части без каких-либо деталей», — отмечается в материале.