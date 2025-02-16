Мощнейший снегопад привёл к транспортному коллапсу на юге Крыма

Как сообщили телеграм-каналу местные жители, полуостров оказался под сплошной завесой дождя с мокрым снегом, а на дорогах образовался гололёд. Это привело к многокилометровым пробкам на трассах, автомобили скользят и буксуют, дорога на Ай-Петри закрыта. Местные власти призывают автовладельцев не пользоваться личным транспортом без острой необходимости. К расчистке снежных заносов привлекли всю технику из Симферополя и Бахчисарая. Ученики младших классов переведены на удалёнку. Синоптики прогнозируют, что до утра улучшения погоды ждать точно не стоит.