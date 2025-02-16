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16 февраля, 18:49

Мощнейший снегопад привёл к транспортному коллапсу на юге Крыма

В южной части Крыма случился настоящий транспортный коллапс из-за обильных осадков. Самые мощные снегопады выпали над Ялтой и её пригородам, сообщает SHOT.

Заваленная снегом трасса в Крыму. Видео © SHOT

Как сообщили телеграм-каналу местные жители, полуостров оказался под сплошной завесой дождя с мокрым снегом, а на дорогах образовался гололёд. Это привело к многокилометровым пробкам на трассах, автомобили скользят и буксуют, дорога на Ай-Петри закрыта. Местные власти призывают автовладельцев не пользоваться личным транспортом без острой необходимости. К расчистке снежных заносов привлекли всю технику из Симферополя и Бахчисарая. Ученики младших классов переведены на удалёнку. Синоптики прогнозируют, что до утра улучшения погоды ждать точно не стоит.

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Накануне синоптики объявили о жёлтом уровне опасности в Москве и Московской области в связи с вероятностью появления гололёда. Ситуация сохранится до вечера 17 февраля.

Обложка ©

SHOT

Юрий Лысенко
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