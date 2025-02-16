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Регион
16 февраля, 18:44

Пушилин: Армия России прорвала оборону ВСУ на Красноармейском направлении

Российским вооружённым силам удалось прорвать позиции противника на красноармейском направлении в ДНР, выйдя к трассе Красноармейск (Покровск) — Константиновка. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

«На Красноармейском направлении мы видим разрезание обороны противника и разрыв группировки врага, с выходом на несколько участков важной трассы Красноармейск — Константиновка. Мы фиксируем определённые успехи», — рассказал Пушилин в видеообращении в своём канале в Telegram.

Подоляка: ВС РФ прорвали оборону ВСУ на Новопавловском направлении в ДНР
Подоляка: ВС РФ прорвали оборону ВСУ на Новопавловском направлении в ДНР

По словам главы ДНР, лобовых столкновений не происходит, так как командование ВС РФ «очень грамотно планирует свои действия и шаги». Он отметил, что для противника крайне важно сохранять позиции как можно дольше.

«Есть попытки контратак со стороны противника, но благодаря действиям ВС РФ у них возникают трудности. Они сейчас проводят просто эвакуационные мероприятия по 200-м, по 300-м провести своим», — подытожил Пушилин.

Как сообщал Life.ru, отряд «Викинг» РФ на данный момент спасает жителей села Нестерянка в Запорожской области, оказавшихся на передовой без продовольствия и воды. При этом ВСУ обстреливали жилые дома мирных граждан во время своего отступления.

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Life.ru

Лия Мурадьян
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