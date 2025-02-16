Захарова пообещала ответ лидеру Италии на ядовитое сравнение России с Третьим рейхом

Слова президента Италии Серджо Маттареллы о том, что Россию можно приравнять к Третьему рейху, не останутся без последствий. Об этом заявила официальный спикер МИД Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

«В ходе лекции в одном из учебных заведений он заявил, что полагает, что Россию можно приравнивать к Третьему рейху. Это нельзя и никогда не будет оставлено без последствий», — заявила дипломат.

Захарова напомнила, что фашизм зародился именно в Италии, а президент этой страны не может не знать, сколько итальянских солдат во время Второй мировой войны под нацистскими стягами убивали советских граждан. Особо возмутительным она нашла то, что это заявление было сделано в год 80-летия Великой Победы, за которую были отданы миллионы жизней наших предков. А ведь помимо спасения Родины они освободили от нацизма и саму Италию.

Спикер МИД РФ предположила, что Маттарелла хотел, чтобы его высказывание осталось «локальным». Она сравнила это с «каплей яда», которая должна подействовать только на конкретных людей.