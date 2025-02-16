Захарова сочла низостью отказ Каллас признать убийства россиян бойцами ВСУ
Кая Каллас, являясь представителем ЕС по внешней политике и безопасности, просто не может быть не в курсе убийств мирных российских граждан солдатами ВСУ. Об этом сообщила у себя в телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Деградацию есовцев на этом посту мы наблюдаем давно. Честно говоря, думала, что [занимавшего эту должность до Каллас Жозепа] Борреля уже никто не переплюнет по цинизму и аморальности. Но, видимо, есть ещё резервы низости», — написала дипломат.
По словам Захаровой, Каллас с высоты её положения на служебной лестнице прекрасно видно все те зверства, на которые способен киевский режим в отношении гражданских. В последние несколько дней из-под каждого камня в Евросоюзе вылезают политики, кричащие о том, что Европа должна участвовать в переговорах по Украине, но Каллас, отметила Захарова, выбрасывает эти надежды в огонь с такими заявлениями.
«Как можно серьёзно разговаривать с теми, кто провозгласил ложь своей официальной позицией?», — недоумевает дипломат.
Напомним, что на Мюнхенской конференции Кая Каллас с невозмутимым видом заявила, что разница между РФ и Украиной в том, что украинские солдаты не убивают мирных жителей в России. После этого она традиционно для себя призвала ещё сильнее поддержать Киев, чтоб ничто не могло помешать войне.
ТАСС / Александр Щербак, Mindaugas Kulbis