Сказанные на конференции в Мюнхене слова главного дипломата ЕС Каи Каллас о том, что мирное население РФ не гибнет от действий украинской армии — проявление русофобского угара, которому необходимо дать максимально жёсткую политическую и правовую оценку. Такое заявление сделал посол по особым поручения МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Заявление Каи Каллас на Мюнхенской конференции — демонстрация патологического русофобского угара, в котором она пребывает. Такой подход делает её слепой и глухой к смертям, зверствам и ранениям мирного гражданского российского населения, которые они терпят от действий украинских нацистов. Каллас искренне считает, что «русские гражданские не гибнут», — говорится в посте российского дипломата.

Мирошник подчеркнул, что подобная позиция главного европейского функционера по иностранным делам не должна остаться без жёсткой политической и правовой оценки. «Избирательная слепота» Каллас не позволяет считать её адекватным и приверженным международному праву дипломатом. Если судить по сделанному ей заявлению, то она проигнорировала убийство украинскими военнослужащими 22-х гражданских в Русскм Поречном, расстрел мирных жителях в Селидово, а также ежедневные удары по Горловке, Белгороду, Шебекину и десяткам других российских городов.