Избирательная слепота: Закрывшую глаза на зверства ВСУ Каллас потребовали призвать к ответу
Мирошник: Словам Каллас о том, что ВСУ не убивают россиян, нужна жёсткая оценка
Сказанные на конференции в Мюнхене слова главного дипломата ЕС Каи Каллас о том, что мирное население РФ не гибнет от действий украинской армии — проявление русофобского угара, которому необходимо дать максимально жёсткую политическую и правовую оценку. Такое заявление сделал посол по особым поручения МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
«Заявление Каи Каллас на Мюнхенской конференции — демонстрация патологического русофобского угара, в котором она пребывает. Такой подход делает её слепой и глухой к смертям, зверствам и ранениям мирного гражданского российского населения, которые они терпят от действий украинских нацистов. Каллас искренне считает, что «русские гражданские не гибнут», — говорится в посте российского дипломата.
Мирошник подчеркнул, что подобная позиция главного европейского функционера по иностранным делам не должна остаться без жёсткой политической и правовой оценки. «Избирательная слепота» Каллас не позволяет считать её адекватным и приверженным международному праву дипломатом. Если судить по сделанному ей заявлению, то она проигнорировала убийство украинскими военнослужащими 22-х гражданских в Русскм Поречном, расстрел мирных жителях в Селидово, а также ежедневные удары по Горловке, Белгороду, Шебекину и десяткам других российских городов.
Только за 2024 год от рук ВСУ, которые финансирует Запад, пострадали по меньшей мере 5,5 тысячи мирных жителей, напомнил Мирошник. Из них погибли свыше 800 человек, включая 51 ребёнка.
Напомним, когда в январе ВС РФ освободили село Русское Поречное в Курской области, на его территории обнаружились тела мирных жителей, убитых украинскими военными. Трупы женщин и стариков, укрывавшихся от захватчиков в подвалах, были изувечены. В общей сложности нашли 22 тела гражданских, из них половина — женские. Некоторые были изнасилованы перед смертью.
ТАСС / EPA / RONALD WITTEK