Восемь человек пострадали при столкновении двух маршрутных автобусов в Иваново

Крупная авария с двумя пассажирскими автобусами произошла около 19:35 вечера в городе Иваново. Как сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области, результате ДТП пострадали восемь человек, включая подростков.









По данным полиции, среди пострадавших подростков пять девочек в возрасте от 14 до 16 лет и 17-летний парень. У них диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, закрытые переломы, а также ссадины и ушибы. Кроме этого среди пострадавших есть 30-летняя женщина.

Как сообщает УМВД региона, маршрутное такси №35 въехало в микроавтобус сотого маршрута, который остановился на красный сигнал светофора.