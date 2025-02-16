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Регион
16 февраля, 20:07

Восемь человек пострадали при столкновении двух маршрутных автобусов в Иваново

ДТП с двумя автобусами в Иваново. Обложка © Telegram/МЧС Ивановской области

ДТП с двумя автобусами в Иваново. Обложка © Telegram/МЧС Ивановской области

Крупная авария с двумя пассажирскими автобусами произошла около 19:35 вечера в городе Иваново. Как сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области, результате ДТП пострадали восемь человек, включая подростков.

  • ДТП с двумя автобусами в Иваново. Фото © Telegram/УМВД Ивановской области
    ДТП с двумя автобусами в Иваново. Фото © Telegram/УМВД Ивановской области
  • ДТП с двумя автобусами в Иваново. Фото © Telegram/УМВД Ивановской области
    ДТП с двумя автобусами в Иваново. Фото © Telegram/УМВД Ивановской области
  • ДТП с двумя автобусами в Иваново. Фото © Telegram/УМВД Ивановской области
    ДТП с двумя автобусами в Иваново. Фото © Telegram/УМВД Ивановской области
  • ДТП с двумя автобусами в Иваново. Фото © Telegram/МЧС Ивановской области
    ДТП с двумя автобусами в Иваново. Фото © Telegram/МЧС Ивановской области

ДТП с двумя автобусами в Иваново. Фото © Telegram/УМВД Ивановской области

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По данным полиции, среди пострадавших подростков пять девочек в возрасте от 14 до 16 лет и 17-летний парень. У них диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, закрытые переломы, а также ссадины и ушибы. Кроме этого среди пострадавших есть 30-летняя женщина.

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Лия Мурадьян
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