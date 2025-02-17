Захарова указала на издёвки обвинявших Россию западных СМИ над Зеленским

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова с иронией отреагировала на видео, в котором Владимир Зеленский оказался в центре внимания западных СМИ, осуждающих Россию за вмешательство в президентские выборы США 2020 года.

В телеграм-канале дипломат опубликовала видеозапись, где Зеленский рассказывает на ток-шоу о том, как он сообщил президенту США Дональду Трампу, что российский лидер Владимир Путин якобы «боится его». Зал при этом реагировал смехом и аплодисментами.

«Это видео разносится западными пропагандистами. Они насмехаются над Зеленским. Не жалеют наркозависимого, который утверждал Трампу, что Путин якобы его боится. Смешнее этого наркологического диспансера, что эти же медиаресурсы раньше уверяли: «Россия управляет американскими выборами». Клоун у клоуна микрофон украл», — отметила она.