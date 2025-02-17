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Регион
17 февраля, 00:39

Захарова указала на издёвки обвинявших Россию западных СМИ над Зеленским

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова с иронией отреагировала на видео, в котором Владимир Зеленский оказался в центре внимания западных СМИ, осуждающих Россию за вмешательство в президентские выборы США 2020 года.

В телеграм-канале дипломат опубликовала видеозапись, где Зеленский рассказывает на ток-шоу о том, как он сообщил президенту США Дональду Трампу, что российский лидер Владимир Путин якобы «боится его». Зал при этом реагировал смехом и аплодисментами.

«Это видео разносится западными пропагандистами. Они насмехаются над Зеленским. Не жалеют наркозависимого, который утверждал Трампу, что Путин якобы его боится. Смешнее этого наркологического диспансера, что эти же медиаресурсы раньше уверяли: «Россия управляет американскими выборами». Клоун у клоуна микрофон украл», — отметила она.

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Ранее Захарова заявила, что слова президента Италии Серджо Маттареллы о том, что Россию можно приравнять к Третьему рейху, не останутся без последствий. Она также отметила, что фашизм возник именно в Италии, и президент страны, безусловно, осведомлён о том, сколько итальянских солдат сражались под нацистскими знаменами и убивали советских граждан в ходе Второй мировой войны.

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Telegram/Мария Захарова

Лия Мурадьян
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