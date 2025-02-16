Спасибо, что загнали: Захарова поставила на место очередного геометрика из ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не осталась в стороне от заявления министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, который призвал Европу «загнать в угол» президента РФ Владимира Путина.

«Боюсь свести ещё одного натовского «геометрика» с ума, но скажу. Мы в полном углу. Специально для Маргуса уточню: в полнейшем — 360 градусов. Отличная позиция для манёвра, спасибо, что «загнали», — написала Захарова в телеграм-канале с присущей ей иронией.

Цахкна 16 февраля также заявил, что европейским лидерам пора «взрослеть» и занять особое место на новой карте мировых отношений. Кроме того, он призвал лидеров ЕС действовать решительнее в отношении переговоров по российско-украинскому конфликту.