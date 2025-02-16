Президент ОАЭ передал слова приветствия Путину и пожелал процветания России
Президент Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян передал приветственные слова лидеру России Владимиру Путину. Об этом сообщили на официальном сайте Правительства России.
Во время встречи первый заместитель председателя кабмина Денис Мантуров также передал приветствие и наилучшие пожелания Путина президенту ОАЭ.
«Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ответ передал Владимиру Путину свои приветствия, выражая надежду на дальнейшее процветание и развитие России и её народа», — говорится в сообщении.
Кроме Мантурова, в обсуждении приняли участие министр финансов Антон Силуанов и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. Участники обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, расчётов и взаимодействия в финансовом и банковском секторах между Россией и ОАЭ.
Напоминаем, что в октябре прошлого года Мухаммед бен Заид Аль Нахайян посетил Казань для участия в саммите БРИКС. А перед этим состоялись официальные переговоры Путина с арабским лидером в Кремле.