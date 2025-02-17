Драма «Конклав» получила главный приз премии BAFTA за лучший фильм

Драма «Конклав» (Conclave, 2024), немецкого режиссёра Эдварда Бергера получила главный приз премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в категории «Лучший фильм». Об этом стало известно на 78-й церемонии крупнейшей кинопремии Великобритании.

Фильм завоевал четыре награды из 12, на которые он был номинирован. В числе признаний академии оказались победы в категориях «Лучший британский фильм», «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучший монтаж».

Брейди Корбет был объявлен лучшим режиссёром за работу над фильмом «Бруталист», а Эдриан Броуди, сыгравший главную роль в этом же фильме, получил приз как лучший актёр. Награда за лучшую актрису досталась Майки Мэдисон за её выступление в картине «Анора» Шона Бейкери.

За лучший оригинальный сценарий BAFTA получила Джесси Айзенберг за фильм «Настоящая боль».