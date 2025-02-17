Избившую россиянку тайскую таксистку обвинили в похищении русской школьницы
Тайская таксистка, которую обвиняют в похищении школьницы из русской семьи. Обложка © Telegram / SHOT
Таксистку из Таиланда, которая напала на россиянку, обвиняют в похищении 14-летней девочки из русской семьи. Инцидент произошёл в ноябре 2022 года, сообщает Telegram-канал SHOT.
Сообщения похищенной школьницы в Таиланде. Видео © Telegram / SHOT
Тогда девочка возвращалась из школы на такси, и, как утверждают родители, именно эта женщина отвезла её в противоположном направлении. В процессе она ругалась матом на школьницу и её родителей. Девочка в это время отправляла голосовые сообщения маме, на которых были слышны крики водителя. Как и в случае с пострадавшей туристкой, таксистка выкрикивала, что это «её страна».
Через некоторое время женщина оставила девочку в незнакомом месте и уехала. Школьница забежала в ближайшее кафе, откуда её позже забрали родители. Они подавали заявления в полицию, однако расследование так и не провели.
Родители утверждают, что участница похищения — та же самая таксистка, которая ранее била россиянку на видео. Сейчас они ждут её ареста и планируют потребовать провести опознание с участием дочери.
Как сообщал Life.ru, нападение на туристку из России произошло в такси на Пхукете. Женщина-водитель кричала на пассажирку «это моя страна», одновременно нанося ей удары по голове и груди.