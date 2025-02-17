Избившую россиянку тайскую таксистку обвинили в похищении русской школьницы

Таксистку из Таиланда, которая напала на россиянку, обвиняют в похищении 14-летней девочки из русской семьи. Инцидент произошёл в ноябре 2022 года, сообщает Telegram-канал SHOT.

Сообщения похищенной школьницы в Таиланде. Видео © Telegram / SHOT

Тогда девочка возвращалась из школы на такси, и, как утверждают родители, именно эта женщина отвезла её в противоположном направлении. В процессе она ругалась матом на школьницу и её родителей. Девочка в это время отправляла голосовые сообщения маме, на которых были слышны крики водителя. Как и в случае с пострадавшей туристкой, таксистка выкрикивала, что это «её страна».

Через некоторое время женщина оставила девочку в незнакомом месте и уехала. Школьница забежала в ближайшее кафе, откуда её позже забрали родители. Они подавали заявления в полицию, однако расследование так и не провели.

Родители утверждают, что участница похищения — та же самая таксистка, которая ранее била россиянку на видео. Сейчас они ждут её ареста и планируют потребовать провести опознание с участием дочери.