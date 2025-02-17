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Регион
17 февраля, 01:18

Ведущий Джереми Кларксон предложил назначить Путина премьером Британии

Известный британский телеведущий Джереми Кларксон выразил мнение, что на посту премьер-министра Великобритании предпочел бы видеть президента России Владимира Путина или других мировых лидеров, нежели действующего главу правительства Кира Стармера. Это он отметил в своей колонке для издания The Sunday Times.

«Я бы выбрал любого мирового лидера вместо того идиота, который сейчас при власти. Трамп, Мелони, даже Путин: я поприветствовал бы любого из них с распростёртыми объятиями», — заявил Кларксон.

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Ранее Кир Стармер заявил, что Великобритания готова отправить войска на Украину для обеспечения безопасности. При этом премьер-министр обещал финансировать ВСУ до 2030 года. Лондон обязался выделять на вооружение Киева £3 миллиарда ежегодно — это 3,8 миллиарда долларов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Michael Potts F1

Лия Мурадьян
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