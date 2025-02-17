Ведущий Джереми Кларксон предложил назначить Путина премьером Британии

Известный британский телеведущий Джереми Кларксон выразил мнение, что на посту премьер-министра Великобритании предпочел бы видеть президента России Владимира Путина или других мировых лидеров, нежели действующего главу правительства Кира Стармера. Это он отметил в своей колонке для издания The Sunday Times.

«Я бы выбрал любого мирового лидера вместо того идиота, который сейчас при власти. Трамп, Мелони, даже Путин: я поприветствовал бы любого из них с распростёртыми объятиями», — заявил Кларксон.