До 25 тысяч рублей: Владельцы старых газовых плит могут нарваться на штрафы

С 2025 года владельцам жилья в России придётся внимательнее следить за состоянием газовых плит. В противном случае можно влететь на серьёзные деньги.

По словам директора юридической группы «Яковлев и Партнёры» Марии Яковлевой в интервью агентству «Прайм», каждая газовая плита имеет «срок годности» — 14 лет. После этого жильцам необходимо вызвать специалистов для диагностики или заменить устройство. Всё просто: вызываете службу, заключаете договор, а дальше вам сообщают, можно ли продолжать пользоваться старой плитой или пора её заменить.

Но есть нюанс. Если оборудование просрочено, вас ждёт штраф: от 5 до 10 тысяч рублей за первое нарушение и до 25 тысяч — за повторное.