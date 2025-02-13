Россиянину влепили штраф из-за слишком громкого кота

В Благовещенске к административной ответственности привлекут местного жителя, который оставил домашнего кота без присмотра. Об этом сообщили в управлении ветеринарии по Амурской области.

В ведомстве уточнили, что благовещенец оставил кота в запертой квартире на неделю. На протяжении всего периода животное громко кричало, чем привлекло внимание соседей. Вскоре к квартире мужчины вызвали полицию, которая приняла решение о вскрытии входной двери.

Кота осмотрели ветеринары, констатировав, что жизни и здоровью питомца ничего не угрожает. В квартире обнаружились миски с едой и водой. Оказалось, что животное шумело от скуки. Однако хозяина всё же ждёт административная ответственность за нарушение правил содержания домашнего животного.

«От владельцев закон требует ответственного отношения к своим питомцам. Подумать о том, куда пристроить животное на время отпуска и где взять деньги на его лечение в случае болезни, нужно до того, как в доме появится котёнок или щенок», — пояснил начальник регионального управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

На данный момент кот находится на передержке у волонтёров. Благовещенец сможет его забрать после возвращения в город.