Бразильский нападающий Неймар забил первый гол после возвращения в «Сантос». В матче против «Агуа Санта» футболист реализовал пенальти на 14-й минуте.

Неймар забил первый гол после возвращения в «Сантос». Видео © Х / Santos FC

Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу «Сантоса». Помимо Неймара голы забили Тасиано и Гильерме. На счету звёздного футболиста также одна голевая передача.

За свою карьеру Неймар выступал за «Сантос», «Барселону», «Пари Сен-Жермен» и «Аль-Хиляль». За сборную Бразилии 33-летний футболист сыграл 128 матчей и забил 79 голов.