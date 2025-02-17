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17 февраля, 02:50

Неймар забил первый гол после возвращения в «Сантос»

Бразильский нападающий Неймар забил первый гол после возвращения в «Сантос». В матче против «Агуа Санта» футболист реализовал пенальти на 14-й минуте.

Неймар забил первый гол после возвращения в «Сантос». Видео © Х / Santos FC

Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу «Сантоса». Помимо Неймара голы забили Тасиано и Гильерме. На счету звёздного футболиста также одна голевая передача.

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За свою карьеру Неймар выступал за «Сантос», «Барселону», «Пари Сен-Жермен» и «Аль-Хиляль». За сборную Бразилии 33-летний футболист сыграл 128 матчей и забил 79 голов.

Напомним, саудовский клуб «Аль-Хиляль» сообщил, что расторг контракт с Неймаром. За время своего пребывания в Эр-Рияде он провёл всего семь матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

Обложка ©

Х / Neymar Jr

Артём Гапоненко
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