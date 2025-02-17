Во втором массовом ДТП за утро во Владивостоке столкнулись 13 машин

Второе массовое ДТП за одно утро произошло во Владивостоке. На этот раз там столкнулись 13 автомобилей. Как сообщает УМВД России по Приморскому краю, авария случилась на улице Маяковского по пути в сторону города Артёма.

К счастью эта авария привела только к механическим повреждениям транспортных средств.

«Никто из участников дорожного движения не пострадал», — сообщает УМВД в Telegram-канале.

Сейчас на месте продолжают работать сотрудники полиции, которые устанавливают, кто стал виновником аварии и все детали случившегося. Трассу не перекрыли. Водителей просят соблюдать осторожность, следить за дистанцией и быть предельно внимательными в непогоду.