Шакира попала в больницу во время мирового тура

Всемирно известной певице Шакире экстренно понадобилась госпитализация в Перу. Это произошло во время её мирового тура, сообщили на телеканале NBC News.

По данным журналистов, Шакира наведалась в больницу Лимы из-за проблем с животом. В ходе обследований медики решили, что ей необходима госпитализация. Вскоре звезда сама вышла на связь и сообщила, что врачи рекомендуют ей отменить концерты в Лиме, несмотря на то, что уже 17 февраля её могут выписать из больницы.