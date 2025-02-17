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17 февраля, 06:41

Шакира попала в больницу во время мирового тура

NBC News: Певица Шакира попала в больницу Перу из-за проблем с животом

Шакира. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shakira

Шакира. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shakira

Всемирно известной певице Шакире экстренно понадобилась госпитализация в Перу. Это произошло во время её мирового тура, сообщили на телеканале NBC News.

По данным журналистов, Шакира наведалась в больницу Лимы из-за проблем с животом. В ходе обследований медики решили, что ей необходима госпитализация. Вскоре звезда сама вышла на связь и сообщила, что врачи рекомендуют ей отменить концерты в Лиме, несмотря на то, что уже 17 февраля её могут выписать из больницы.

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Ранее в колумбийском городе Барранкилья, на родине Шакиры, установили памятник в её честь высотой 6,5 метра. На церемонии открытия присутствовали родители 48-летней певицы.

Мария Любицкая
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