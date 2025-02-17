Шакира попала в больницу во время мирового тура
NBC News: Певица Шакира попала в больницу Перу из-за проблем с животом
Шакира. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shakira
Всемирно известной певице Шакире экстренно понадобилась госпитализация в Перу. Это произошло во время её мирового тура, сообщили на телеканале NBC News.
По данным журналистов, Шакира наведалась в больницу Лимы из-за проблем с животом. В ходе обследований медики решили, что ей необходима госпитализация. Вскоре звезда сама вышла на связь и сообщила, что врачи рекомендуют ей отменить концерты в Лиме, несмотря на то, что уже 17 февраля её могут выписать из больницы.
Ранее в колумбийском городе Барранкилья, на родине Шакиры, установили памятник в её честь высотой 6,5 метра. На церемонии открытия присутствовали родители 48-летней певицы.