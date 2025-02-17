В Москве зафиксировали новый морозный рекорд года

Третий день подряд в Москве столбики термометров фиксируют отрицательные температурные рекорды. Ночью воздух остыл до минус 12,7 градуса, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём телеграм-канале.

«Третий день подряд природа обновляет в Москве температурный минимум года – минувшей ночью столбики термометров на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, опустились до отметки в минус 12,7 градуса – это самая низкая температура воздуха с начала нынешнего года», — написал Леус.

Эксперт добавил, что в черте Москвы холоднее всего было в Бутово — минус 16,3 градуса. Рекорд по области фиксировали в Клину — минус 17,5 градуса.