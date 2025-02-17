Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 февраля, 06:43

В Москве зафиксировали новый морозный рекорд года

Синоптик Леус: В Москве обновился морозный рекорд года

Третий день подряд в Москве столбики термометров фиксируют отрицательные температурные рекорды. Ночью воздух остыл до минус 12,7 градуса, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём телеграм-канале.

«Третий день подряд природа обновляет в Москве температурный минимум года – минувшей ночью столбики термометров на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, опустились до отметки в минус 12,7 градуса – это самая низкая температура воздуха с начала нынешнего года», — написал Леус.

Эксперт добавил, что в черте Москвы холоднее всего было в Бутово — минус 16,3 градуса. Рекорд по области фиксировали в Клину — минус 17,5 градуса.

Сойдём с ума от жары: синоптики рассказали, какой будет погода этим летом
Сойдём с ума от жары: синоптики рассказали, какой будет погода этим летом

Тем временем врачи-ортопеды предупреждают, что холодная погода и резкие изменения атмосферного давления могут значительно ухудшить состояние суставов. Мороз вызывает болезненные ощущения и обострение хронических заболеваний, таких как артрит, артроз, остеохондроз и другие проблемы опорно-двигательного аппарата.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / LS92

Николай Рюмин
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar