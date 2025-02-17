На Украине вводятся экстренные отключения света

В ряде регионов Украины введены аварийные отключения электричества из-за повреждений энергетической инфраструктуры. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба национальной энергетической компании «Укрэнерго». По данным энергохолдинга ДТЭК, свет отключают в Киеве, Киевской, Днепропетровской областях.

По информации телеканала «Общественное», также отключения электричества вводятся в Сумской и Полтавской областях. Кроме того, глава Черкасской области Игорь Табурец сообщил об отключениях в регионе.