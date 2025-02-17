На Украине вводятся экстренные отключения света
ДТЭК сообщил об отключениях электроэнергии в ряде регионов Украины 17 февраля
В ряде регионов Украины введены аварийные отключения электричества из-за повреждений энергетической инфраструктуры. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба национальной энергетической компании «Укрэнерго». По данным энергохолдинга ДТЭК, свет отключают в Киеве, Киевской, Днепропетровской областях.
По информации телеканала «Общественное», также отключения электричества вводятся в Сумской и Полтавской областях. Кроме того, глава Черкасской области Игорь Табурец сообщил об отключениях в регионе.
В прошлом году сообщалось, Украина уже потеряла около 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации. В мае стране из-за нехватки электроэнергии в сетях начали ограничивать доступ к энергоресурсам для промышленных предприятий. Этих мер оказалось недостаточно, и вскоре графики отключений стали применять и для бытовых потребителей.
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