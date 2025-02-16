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16 февраля, 14:42

Зеленский сообщил об «ударе возмездия», погрузившем во тьму 100 тысяч украинцев

Зеленский: В Николаеве 100 тысяч абонентов остаются без света из-за удара по ТЭЦ

В городе Николаеве на юге Украины более 100 тысяч человек до сих пор остаются без электроэнергии, рассказал Владимир Зеленский. Отключение произошло после повреждения критической инфраструктуры города — теплоэлектростанции.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать ремонтные бригады. Они стараются восстановить отопление и свет для жителей Николаева.

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Ранее сообщалось, что в украинском городе Николаев на юге страны начался пожар на территории объекта критической инфраструктуры во время объявления о воздушной тревоге. Позже мэр уточнил, что под удар попала теплоэлектроцентраль. По его словам, ТЭЦ была серьёзно разрушена, объект не получится восстановить в ближайшее время.

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Shutterstock / FOTODOM / Skyliz

Наталья Афонина
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