Зеленский сообщил об «ударе возмездия», погрузившем во тьму 100 тысяч украинцев
Зеленский: В Николаеве 100 тысяч абонентов остаются без света из-за удара по ТЭЦ
В городе Николаеве на юге Украины более 100 тысяч человек до сих пор остаются без электроэнергии, рассказал Владимир Зеленский. Отключение произошло после повреждения критической инфраструктуры города — теплоэлектростанции.
Сейчас на месте происшествия продолжают работать ремонтные бригады. Они стараются восстановить отопление и свет для жителей Николаева.
Ранее сообщалось, что в украинском городе Николаев на юге страны начался пожар на территории объекта критической инфраструктуры во время объявления о воздушной тревоге. Позже мэр уточнил, что под удар попала теплоэлектроцентраль. По его словам, ТЭЦ была серьёзно разрушена, объект не получится восстановить в ближайшее время.
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