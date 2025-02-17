Диетолог объяснила, как 4 самых популярных азиатских супа влияют на здоровье

Азиатские супы выглядят аппетитно и пользуются большой популярностью у россиян. Однако зачастую люди не имеют представления о том, чем они все различаются. Между тем эти отличия оказывают влияние на наш организм, сообщила врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова в беседе с Радио Sputnik.

Фо Бо

Для него говядина вываривается в течение очень долгого времени, что даёт высокую концентрацию экстрактивных веществ. Людям с гастритом, язвой желудка или двенадцатиперстной кишки такое лакомство можно отведать разово, на фоне абсолютно спокойного желудка и двенадцатиперстной кишки. Вещества из вываренного бульона и специи раздражают желудок, поэтому этот суп относится скорее к деликатесам. Лучше привыкать к таким угощениям, начиная с рецептов из азиатских ресторанов, рассчитанных на европейского клиента. Вы за пару секунд заметите отличия, если попробуете такой же суп в Таиланде. Азиаты любят по-настоящему острые блюда, пояснила эксперт.

Мисо суп

«Классический мисо суп – это вообще очень лёгкий супчик, в котором практически ничего такого особого нет. Его едят небольшими порциями больше для стимуляции пищеварения, как аперитив перед едой, нежели для того, чтобы насытиться, потому что он пустой, там водоросли и тофу практически больше ничего там быть не должно», – сказала нутрициолог.

Рисовый суп

Этот относится к более сытным супам. Рис — это крахмалистый продукт, поэтому его лучше употреблять поменьше, если вы хотите похудеть. Все блюда, где содержится рис, следует убрать подальше. Есть его, конечно, можно, но редко.

Том ям

Классический том ям делают на курином бульоне с морепродуктами, либо только на них. Он даже приносит организму пользу за счёт содержания йода и полиненасыщенных жирных кислот, которые не успевают разрушиться, поскольку суп варится довольно быстро. Рекомендуется только снизить остроту и добавлять поменьше специй. Есть лишь один нюанс: в нерыбных морепродуктах много холестерина, чего не скажешь об омега-3. Увлекаться такими супами не следует людям с атеросклерозом, предупредила диетолог.