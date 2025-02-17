Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 февраля, 08:20

Администратора телеграм-канала задержали в Подмосковье за вымогательство 0,5 BTC

Администратора телеграм-канала задержали в Московской области за вымогательство. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Администратора телеграм-канала задержали в Подмосковье за вымогательство 0,5 BTC. Видео © Telegram / Ирина Волк

Правоохранители установили, что злоумышленники создали в Сети ресурс для публикации сведений о финансово-кредитных организациях, которые якобы переводят деньги с использованием сайтов нелегальных интернет-казино. Затем они обратились к руководству одной из компаний и потребовали каждый месяц переводить им на  криптокошельки 0,5 биткоина. В противном случае они грозились обнародовать дискредитирующую, но лживую информацию. В результате фирма во избежание удара по репутации перечислила вымогателям 16 миллионов рублей.

Полицейские задержали одного из подозреваемых. У него изъяли телефоны и компьютерную технику. Также силовики нашли список компаний, который вымогатели предъявляли свои требования.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Расследование продолжается.

Стало известно о вымогательстве денег у сотрудников патронного завода в Подольске
Стало известно о вымогательстве денег у сотрудников патронного завода в Подольске

Ранее в морге Таганрога прошли обыски из-за вымогательства взяток на 70 млн рублей. В полиции пояснили, что подозреваемые просили деньги за ускорение процедуры выдачи тела, а также подготовку его к захоронению.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexander Raths

Никита Никонов
  • Новости
  • Ирина Волк
  • Криминал
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar