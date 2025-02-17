Администратора телеграм-канала задержали в Подмосковье за вымогательство 0,5 BTC

Правоохранители установили, что злоумышленники создали в Сети ресурс для публикации сведений о финансово-кредитных организациях, которые якобы переводят деньги с использованием сайтов нелегальных интернет-казино. Затем они обратились к руководству одной из компаний и потребовали каждый месяц переводить им на криптокошельки 0,5 биткоина. В противном случае они грозились обнародовать дискредитирующую, но лживую информацию. В результате фирма во избежание удара по репутации перечислила вымогателям 16 миллионов рублей.