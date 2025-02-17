Администратора телеграм-канала задержали в Подмосковье за вымогательство 0,5 BTC
Администратора телеграм-канала задержали в Московской области за вымогательство. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Администратора телеграм-канала задержали в Подмосковье за вымогательство 0,5 BTC. Видео © Telegram / Ирина Волк
Правоохранители установили, что злоумышленники создали в Сети ресурс для публикации сведений о финансово-кредитных организациях, которые якобы переводят деньги с использованием сайтов нелегальных интернет-казино. Затем они обратились к руководству одной из компаний и потребовали каждый месяц переводить им на криптокошельки 0,5 биткоина. В противном случае они грозились обнародовать дискредитирующую, но лживую информацию. В результате фирма во избежание удара по репутации перечислила вымогателям 16 миллионов рублей.
Полицейские задержали одного из подозреваемых. У него изъяли телефоны и компьютерную технику. Также силовики нашли список компаний, который вымогатели предъявляли свои требования.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Расследование продолжается.
Ранее в морге Таганрога прошли обыски из-за вымогательства взяток на 70 млн рублей. В полиции пояснили, что подозреваемые просили деньги за ускорение процедуры выдачи тела, а также подготовку его к захоронению.
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