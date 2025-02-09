Стало известно о вымогательстве денег у сотрудников патронного завода в Подольске
«Известия»: Менеджеры Климовского патронного завода вымогали деньги у работников
Газосварщики Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) в подмосковном Подольске стали жертвами двух менеджеров. Бывшие сотрудники вымогали у работяг деньги, отказы не принимали, а если они и были, то обещали уволить. Расследование по этому делу провели наши коллеги из газеты «Известия».
Главными вымогателями стали бывший заместитель генерального директора КСПЗ Алексей Гарин и главный электрик предприятия Иван Легков. В их отношении уже возбуждено уголовное дело по факту вымогательства денег.
По сведениям СК, менеджеры предприятия неоднократно требовали от нескольких сварщиков выплаты за переработку. Получить вознаграждение они хотели и за устранение последствий аварии в котельной. Всего жертвами вымогательства стали не менее пяти сотрудников.
На данный момент главный электрик предприятия Иван Легков находится под подпиской о невыезде. Бывший заместитель генерального директора КСПЗ Алексей Гарин же получит более серьёзное наказание — его арестовали и отправили в СИЗО.
В начале января предприятие попало в ещё один скандал. 4 января в Подольске случилась авария на теплотрассе, в результате которой более 20 тысяч людей остались без отопления в суровые морозы. СК РФ возбудил уголовное дело по этому факту, а уже 9 января были задержаны трое человек, среди которых оказался заместитель главы администрации Подольска Роман Рязанцев. Котельная, с которой началась авария, была передана в государственную собственность по требованию Генпрокуратуры. А патронный завод в Климовске, на чьей территории располагается котельная, было решено национализировать.
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