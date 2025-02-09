Стало известно о вымогательстве денег у сотрудников патронного завода в Подольске

Газосварщики Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) в подмосковном Подольске стали жертвами двух менеджеров. Бывшие сотрудники вымогали у работяг деньги, отказы не принимали, а если они и были, то обещали уволить. Расследование по этому делу провели наши коллеги из газеты «Известия».

Главными вымогателями стали бывший заместитель генерального директора КСПЗ Алексей Гарин и главный электрик предприятия Иван Легков. В их отношении уже возбуждено уголовное дело по факту вымогательства денег.

По сведениям СК, менеджеры предприятия неоднократно требовали от нескольких сварщиков выплаты за переработку. Получить вознаграждение они хотели и за устранение последствий аварии в котельной. Всего жертвами вымогательства стали не менее пяти сотрудников.