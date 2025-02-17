Украинцы объявили голодовку в воронежском изоляторе, чтобы не попасть в ВСУ

В Воронеже трое граждан Украины устроили голодовку в изоляторе, чтобы их не выдворили на родину. Мужчины боятся, что их отправят на передовую, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 5 февраля в воронежский ИВС поступили трое граждан Украины — 37, 32 и 40 лет. По предварительной информации, их должны отправить домой с приходом весны. Однако мужчины очень боятся вступить в ряды ВСУ.

Несколько дней назад украинцы объявили голодовку и отказываются принимать какую-либо еду, некоторые даже не хотят пить — всё из-за нежелания быть выдворенными на Украину. По словам мужчин, они лучше будут сидеть голодными в изоляторе, чем погибнут в числе ВСУ.