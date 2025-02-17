Украинцы объявили голодовку в воронежском изоляторе, чтобы не попасть в ВСУ
SHOT: Трое украинцев устроили голодовку в ИВС в Воронеже, чтобы не попасть в ВСУ
В Воронеже трое граждан Украины устроили голодовку в изоляторе, чтобы их не выдворили на родину. Мужчины боятся, что их отправят на передовую, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, 5 февраля в воронежский ИВС поступили трое граждан Украины — 37, 32 и 40 лет. По предварительной информации, их должны отправить домой с приходом весны. Однако мужчины очень боятся вступить в ряды ВСУ.
Несколько дней назад украинцы объявили голодовку и отказываются принимать какую-либо еду, некоторые даже не хотят пить — всё из-за нежелания быть выдворенными на Украину. По словам мужчин, они лучше будут сидеть голодными в изоляторе, чем погибнут в числе ВСУ.
А ранее Life.ru писал, что украинцы стали лидерами по числу заключённых в польских тюрьмах. По данным полиции республики, в 2024 году именно граждане Незалежной лидировали среди иностранцев по количеству преступлений, совершённых на территории государства. Общее число злодеяний достигло 9753.
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