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Регион
17 февраля, 08:58

В ЮАР застрелили первого гея*-имама

SABC: В ЮАР убили первого открытого имама-гомосексуалиста* Хендрикса

Первый в ЮАР гей*-имам Мухсин Хендрикс. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / muhsinhendricks

Первый в ЮАР гей*-имам Мухсин Хендрикс. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / muhsinhendricks

Неизвестные люди с оружием в ЮАР застрелили первого открытого гея*-имама Мухсина Хендрикса. Об этом информирует телеканал SABC со ссылкой на полицию.

Сообщается, что убийство случилось у города Гебеха Восточно-Капской провинции. Гомосексуальный* имам был в автомобиле, когда из соседней машины вышли убийцы.

«Двое неизвестных вооружённых людей подошли к машине, где он находился, и открыли по ней огонь... Хендрикс скончался на месте», — отмечает телеканал.

Отмечается, что официальный мотив преступления пока неизвестен. Хендрикс ехал на свадьбу, где выступал ведущим. Он долгое время работал с гомосексуальными* мусульманами.

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* Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ

Николай Рюмин
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