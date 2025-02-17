Неизвестные люди с оружием в ЮАР застрелили первого открытого гея*-имама Мухсина Хендрикса. Об этом информирует телеканал SABC со ссылкой на полицию.

Сообщается, что убийство случилось у города Гебеха Восточно-Капской провинции. Гомосексуальный* имам был в автомобиле, когда из соседней машины вышли убийцы.

«Двое неизвестных вооружённых людей подошли к машине, где он находился, и открыли по ней огонь... Хендрикс скончался на месте», — отмечает телеканал.

Отмечается, что официальный мотив преступления пока неизвестен. Хендрикс ехал на свадьбу, где выступал ведущим. Он долгое время работал с гомосексуальными* мусульманами.

Недавно ЛГБТ*-батальоны Вооружённых сил Украины (ВСУ) пополнились иностранными наёмниками. Любители однополых утех со всего мира съехались на Украину, чтобы подставить свои груди под пули российских солдат.