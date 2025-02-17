В ЮАР застрелили первого гея*-имама
SABC: В ЮАР убили первого открытого имама-гомосексуалиста* Хендрикса
Первый в ЮАР гей*-имам Мухсин Хендрикс. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / muhsinhendricks
Неизвестные люди с оружием в ЮАР застрелили первого открытого гея*-имама Мухсина Хендрикса. Об этом информирует телеканал SABC со ссылкой на полицию.
Сообщается, что убийство случилось у города Гебеха Восточно-Капской провинции. Гомосексуальный* имам был в автомобиле, когда из соседней машины вышли убийцы.
«Двое неизвестных вооружённых людей подошли к машине, где он находился, и открыли по ней огонь... Хендрикс скончался на месте», — отмечает телеканал.
Отмечается, что официальный мотив преступления пока неизвестен. Хендрикс ехал на свадьбу, где выступал ведущим. Он долгое время работал с гомосексуальными* мусульманами.
Недавно ЛГБТ*-батальоны Вооружённых сил Украины (ВСУ) пополнились иностранными наёмниками. Любители однополых утех со всего мира съехались на Украину, чтобы подставить свои груди под пули российских солдат.
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