В Курске наказали медиков, отказавшихся поднимать с пола 100-летнего ветерана ВОВ
В Курске бригаду скорой помощи наказали за неуважение к 100-летнему ветерану ВОВ
Проверка, проведённая в отношении медиков скорой помощи, выявила их ненадлежащее отношение к ветерану Великой Отечественной войны. Об этом сообщил врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий.
«Провели служебную проверку в адрес этой бригады, фельдшер и санитар получили выговоры, и соответственно стимулирующие надбавки с них были сняты. Поэтому буду держать ситуацию на контроле», — сказал Белостоцкий на заседании правительства региона.
До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн дал указание провести проверку после того, как семья ветерана сообщила о том, что сотрудники скорой помощи отказались помочь 100-летнему фронтовику, который упал на пол. По словам родственников, медики проявили неуважение как к его возрасту, так и к его заслугам, ведь он не только участник войны, но и профессор, проработавший более 50 лет в аграрном университете.
Ранее сообщалось, что в Курской области украинские солдаты устроили зверские пытки ветерану ВОВ, после чего застрелили его. Известно, что населённый пункт, где жил пожилой мужчина, какое-то время находился под контролем ВСУ.
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