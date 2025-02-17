В Курске наказали медиков, отказавшихся поднимать с пола 100-летнего ветерана ВОВ

«Провели служебную проверку в адрес этой бригады, фельдшер и санитар получили выговоры, и соответственно стимулирующие надбавки с них были сняты. Поэтому буду держать ситуацию на контроле», — сказал Белостоцкий на заседании правительства региона.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн дал указание провести проверку после того, как семья ветерана сообщила о том, что сотрудники скорой помощи отказались помочь 100-летнему фронтовику, который упал на пол. По словам родственников, медики проявили неуважение как к его возрасту, так и к его заслугам, ведь он не только участник войны, но и профессор, проработавший более 50 лет в аграрном университете.